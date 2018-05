Protestujący w Sejmie: Za Tuska traktowano nas humanitarnie. „Dziś jesteśmy poniżani”

Protest osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w Sejmie trwa już ponad miesiąc. Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby, oraz nieoficjalna liderka protestu, podobną akcję prowadziła także 4 lata temu. Jak podkreśla, wówczas protestujących traktowano z szacunkiem. Dziś są poniżani.

W rozmowie z tygodnikiem „Polityka” pani Hartwich została zapytana o róznicę między obecnym protestem a tym z roku 2014.

Tamten był o wiele bardziej humanitarny. Po pierwsze, mogliśmy wychodzić na zewnątrz. Nie ograniczano nam dostępu do toalet. Pozwalano nam otwierać okna. Nie byliśmy odgrodzeni. Pamiętam, jak jedna z naszych koleżanek musiała wyjechać na jeden dzień do domu do Torunia. Na drugi dzień wróciła i bez problemu została wpuszczona do Sejmu.

Zdaniem Hartwich z posłami PiS nie ma dialogu.

Słyszymy od nich: nie będę z wami rozmawiała. Albo że wszyscy niepełnosprawni w stopniu znacznym powinni iść do pracy. Dzisiaj znowu posłanka Bernadeta Kryńska powiedziała, że powinno się niepełnosprawnym dać karabiny, niech idą na strzelnice. Poseł Jacek Żalek mówi, że robimy z naszych dzieci żywe tarcze, i nie rozumie, że one są niesamodzielne, ale nie ubezwłasnowolnione, i same chcą tu być.

Z jej doświadczeń wynika iż prostest w czasach rządów PO-PSL przebiegał szybciej i w sposób „bardziej kulturalny”. Ówczesny premier, Donald Tusk, odwiedził protestujących trzeciego dnia.

Czwartego rozwiązaliśmy problem pierwszego postulatu. Wiedzieliśmy, że dojście świadczenia pielęgnacyjnego, o który wtedy walczyliśmy, do poziomu pensji minimalnej jest dobrze rozłożone. Protest mógł się nawet skończyć w ciągu pięciu dni, ale był opór z tamtej strony. Nam zależało na tym, żeby świadczenie pielęgnacyjne, które miało być najniższą krajową, było corocznie waloryzowane. Żeby nie stało w miejscu. Nie chciano się na to zgodzić. Dopiero 15. dnia protestu Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy, przyszedł do nas i w końcu rząd się zgodził na waloryzację – mówi mama niepełnosprawnego Kuby.