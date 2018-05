Szokujące wyniki śledztwa holenderskiej gazety. Imigranci zastraszają i wykorzystują seksualnie tysiące dziewcząt

Holenderska gazeta “Algemeen Dagblad” opublikowała wyniki swego śledztwa w sprawie tzw „kochasiów” i alfonsów – młodych mężczyzn imigrantów. Okazuje się, że wykorzystują oni i zastraszają rocznie tysiące młodych Holenderek.

Gazeta prowadziła swe dochodzenie rozmawiając z pracownikami socjalnymi, policją i ekspertami w sprawie przestępstw na tle seksualnym. Okazuje się młodzi mężczyźni – zwłaszcza imigranci z Turcji, Maroka, Antyli i Rumunii masowo wykorzystują seksualnie nieletnie i szantażując prostytuują je.

Psycholog Floor Sas mówi, iż do tego celu wykorzystywane są media społecznościowe. Młodzi imigranci nagrywają swe stosunki z Holenderkami a potem szantażują opublikowaniem ich, jeśli nie będą pracować dla nich jako prostytutki.

– Mówimy o co najmniej 1400 przypadkach każdego roku – mówi Marijke van Overveld z holenderskiej policji. – Cały proces od uwiedzenia, do wykorzystania dziewczyny trwał niegdyś miesiące. Teraz z powodu mediów społecznościowych skrócił się do tygodni.

W Holandii niewiele się jeszcze o tym mówi, ale wiadomo, że większość sutenerów i „alfonsów” to imigranci. Holenderskie media zaczęły się interesować sprawą, po tym jak w Wielkiej Brytanii wyszło na jaw funkcjonowanie na ogromna skalę imigranckich gangów zmuszających do prostytucji nastolatki, a nawet dziewczynki.

