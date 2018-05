Biedronka nie może używać słowa „paczkomat”? Adwokacka próba blokowania… słowotwórstwa

Sieć Biedronka oraz Wirtualnemedia.pl mogą mieć kłopoty. Portal opublikował artykuł dotyczący planów wprowadzenia przez sieć Biedronka oraz firmę Swipbox maszyn paczkowych pozwalających na odbiór przesyłek kurierskich używając słowa „paczkomat”. Tymczasem zdaniem adwokatów InPostu… jest ono zastrzeżone.

Prawnicy firmy InPost zwrócili się do redakcji z protestem, informując, że użyte w kilkakrotnie artykule słowo „paczkomat” jest znakiem zastrzeżonym i nie może być użyty w kontekście planów konkurencji, czyli Biedronki.

Kancelaria adwokacka Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy – reprezentująca firmę InPost – przesłała do redakcji list adwokacki wraz z wnioskiem o opublikowanie sprostowania pod groźbą skierowania sprawy na drogę sądową.

Kancelaria napisała: „Nie jest prawdą, że właściciel sklepów „Biedronka” uruchamia sieć Paczkomatów. Wyraz „Paczkomat” stanowi znak towarowy słowny, na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 18.02.2010 r. udzielił prawa ochronnego nr R.225679, w związku z czym prawo wyłącznego używania tego znaku towarowego dla oznaczania swoich usług przysługuje jedynie spółce Inpost S.A. oraz dwóm innym powiązanym z nią spółkom należącym do grupy kapitałowej Integer.pl S.A.”

Do listu dołączono kopię świadectwa ochronnego.

Paczkomaty zostały wprowadzone przez InPost na polski rynek w 2009 r., obecnie pozwalają na dostarczanie paczek klientom InPostu zarówno w kraju, jak i wybranych lokalizacjach za granicą.

Samo słowo „paczkomat” i prawo do jego wyłączność,zakwestionowała Poczta Polska, która twierdziła, że nie nadaje się on do rejestracji w Urzędzie Patentowym, ponieważ słowo „Paczkomat” nie jest oryginalne i nie ma zdolności odróżniających oraz określa wyłącznie cechy tego urządzenia. Spełnienie warunku unikalności i oryginalności jest wymagane przy rejestracji nowego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Wniosek Poczty Polskiej został jednak odrzucony przez Urząd Patentowy.

Prezes Inpostu Rafał Brzoska powiedział wtedy, że konkurencja między firmami powinna toczyć się nie przede wszystkim poprzez działania prawne, ale rywalizację rynkową na produkty i usługi.

Biedronka aktualnie testuje maszyny paczkowe duńskiej firmy Swipbox, która jest z tym produktem w Polsce od 2015 r. W przypadku zawarcia kontraktu będzie można odbierać przesyłki z zakupami dokonanymi w internecie.

Justyna Rysiak, menedżer ds. relacji zewnętrznych w Jeronimo Martins Polska powiedziała: „W najbliższym czasie wraz z firmą Swipbox Polska rozpoczniemy test maszyn paczkowych. Urządzenia będą służyły do obsługi przesyłek dostarczanych przez sieci kurierskie, z którymi zasady współpracy ustala firma Swipbox – tłumaczy Rysiak. W sumie planowany jest montaż urządzeń w około 300 sklepach na terenie całego kraju. Początkowo będziemy wdrażali maszyny wewnątrz placówek, jednak z czasem mogą się pojawić również na zewnątrz naszych sklepów – podkreśla Rysiak. To rozwiązanie ma być kolejnym udogodnieniem dla naszych klientów, natomiast o jego przyszłości zdecydują wyniki testu. Zaznaczamy też, że nie wykluczamy współpracy z kolejnymi operatorami na rynku maszyn paczkowych ani też innej formy współpracy niż dzierżawa przestrzeni w sklepie”.

