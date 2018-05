Uwaga! Nadchodzi drożyzna. Czyżby gospodarczy fart PiS już się kończył?

GUS nas pociesza świetnymi informacjami o wzroście płac. One wzrosły w kwietniu o 7,8%. My mamy inne informacje. Wzrastają ceny towarów i usług.

Wzrost cen będzie tym szybszy, ponieważ wzrasta cena ropy, co się przekłada na wzrost cen benzyny, co z kolei pociąga wzrost kosztów transportu.

Czytaj też: Włosi chcą zbankrutować. Francuzi się boją

GUS podał, że inflacja systematycznie spadała w styczniu, lutym i marcu, ale w kwietniu ceny odzieży i obuwia wzrosły (o 2,4 proc.) a żywność (o 0,4 proc.). Musimy spodziewać się teraz jednak także m.in. podwyżek opłat za wodę, ale o tym będzie decydował nie rynek, ale rząd.

Czytaj też: PILNE! Eksmitowani lokatorzy z Warszawy dostają odszkodowania. Z kieszeni podatnika

Żywność

„Z badań wynika, że 65 proc. przedsiębiorstw zamierza podnieść ceny swoich produktów i usług o 4-5 proc. właśnie z powodu wyższych kosztów pracy. Jeśli do tego dojdą drożejące paliwa, podwyżki mogą być jeszcze dotkliwsze dla naszych kieszeni. Najszybciej będą rosnąć właśnie ceny żywności, bo ogromny wpływ na nie mają właśnie koszty transportu. Wiele będzie zależało także od tegorocznych zbiorów. W zeszłym były niższe i dlatego teraz żywność drożeje. W górę idą ceny warzyw, pieczywa oraz tłuszcze” – powiedział ekonomista Marek Zuber.

Rachunki za wodę

Nowe prawo wodne nie spowoduje obniżki cen wody. Przedsiębiorstwa wodociągowe złożyły niemal 2,5 tys. wniosków na najbliższe trzy lata. Wiadomo już, że 1897 wniosków – zakłada podwyżki ceny.

Opłaty bankowe

PKO planuje podwyżki swoich usług. Od 4 sierpnia podnosi opłaty dla Konta za Zero z 6,90 do 8 zł dla osób, które nie mają karty do tego rachunku, lub mają i wydają z niego mniej niż 300 zł miesięcznie. Będą też podwyżki na transakcje dokonywane za pomocą bankowości telefonicznej. W przypadku PKO Konta za Zero opłata za przelew w takiej sytuacji wzrośnie z 2,99 zł do 5,99 zł, za ustanowienie zlecenia stałego z 2 zł do 2,99 zł, a za modyfikację zlecenia stałego z 1 zł do 2,99 zł.

Ponieważ PKO BP jest liderem na naszym rynku, należy domniemywać, że inne banki zdecydują się na podobny krok.

Źródło: Fakt24