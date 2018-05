Czy grozi nam epidemia?! Statek z Liberii objęty kwarantanną w Świnoujściu

Załoga statku, który przypłynął do Świnoujścia z Liberii, została objęta kwarantanną po tym, jak w niedzielę zmarł jeden z członków załogi. Procedury epidemiologiczne wprowadzono też w świnoujskim szpitalu. U drugiego marynarza z tego samego statku stwierdzono malarię.

Decyzją Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, do odwołania, wszyscy członkowie załogi statku (który przypłynął z Liberii) zostali poddani kwarantannie – poinformował we wtorek rzecznik prezydenta Świnoujścia Robert Karelus.

Prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz spotkał się natomiast z pełniącą obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu Joanną Dworakowską i prezes Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły Dorotą Konkolewską. Spotkanie dotyczyło procedur, które zostały wszczęte po śmierci marynarza.

Zmarły członek załogi statku to czterdziestoletni mężczyzna, obywatel Filipin. W niedzielę przywieziono go do świnoujskiego szpitala. Stan pacjenta był krytyczny.

„Po reanimacji przewieziono go na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, gdzie powtórnie doszło do zatrzymania krążenia. Niestety, resuscytacja krążeniowo-oddechowa zakończyła się niepowodzeniem” – przekazał Karelus, powołując się na informacje od prezes szpitala. Wyjaśnił, że z uwagi na fakt, iż mężczyzna był członkiem załogi statku, który przypłynął z Liberii, a więc ze strefy stanowiącej potencjalne zagrożenie epidemiologiczne, rozpoczęto procedury mające zapobiec szerzeniu się chorób zakaźnych.

Szpital powiadomił o zaistniałym zdarzeniu prokuraturę oraz Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.

Rzecznik prezydenta Świnoujścia dodał, że ciało zmarłego marynarza zostało przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Sekcja zwłok ma ustalić, co było przyczyną jego śmierci. Wobec osób, które miały kontakt ze zmarłym, w tym załogi szpitala, zostały wszczęte odpowiednie procedury sanitarno-epidemiologiczne.

Objawy choroby miał też drugi członek załogi statku, który został przewieziony do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. U mężczyzny zdiagnozowano malarię. Jak poinformowała rzeczniczka szpitala Natalia Andruczyk, jego stan jest dobry.

Źródło: PAP