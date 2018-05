IMGW ostrzega! Jeszcze dziś uderzyć mogą gwałtowne burze!

Jeszcze dziś w północno-zachodniej Polsce mogą pojawić się burze – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro Polska znajdzie się w zasięgu wyżu z centrum nad Morzem Norweskim, tylko dzielnice południowe i południowo-zachodnie będą na skraju płytkiego niżu znad Europy południowej. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Jak podał IMGW, burze mogą się pojawić jeszcze dzisiaj w sześciu województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. „Podczas burz wiatr w porywach może osiągać 80 km/h, a opady 25 mm” – czytamy w komunikacie.

IMGW zaapelował także o zachowanie ostrożności podczas burz – unikanie otwartych przestrzeni, stania pod drzewami, dotykania metalowych przedmiotów, a także o zgłoszenie niepokojących zdarzeń odpowiednim służbom. Autorzy komunikatu zaznaczyli, że w czasie burzy nie należy także wychodzić z domu i pozostawiać samochodów pod drzewami, warto odłączyć sprzęt domowy od prądu i zabezpieczyć drzwi i okna oraz przedmioty pozostawione na parapecie.

W środę w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm na krańcach południowych. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21 st. na północy do 25 st. na południu. Chłodniej na wybrzeżu: od 15 st. do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Źródło: PAP, wolnosc24.pl