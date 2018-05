„Lech Wałęsa jest żałosną postacią, marionetką” – opozycjonista z czasów PRL o wizycie Wałęsy w Sejmie

Ta wizyta nie pomogła. Pokazała bezmiar próżności Wałęsy. Jeśli organizatorki wprost mówią, żeby nie głosować na PiS, a potem zapewniają, że nie jest to protest polityczny to oczywistym jest, że to protest polityczny – stwierdził w wywiadzie dla wPolityce.pl Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL.

To był żenujący spektakl. Lech Wałęsa miał swoje pięć lat, w ciągu których mógł zrobić naprawdę dużo dla najsłabszych grup społecznych. Miał wtedy ogromną władzę i bardzo silne poparcie społeczne. Jak to się skończyło, to wiemy – mówił Borowski.

Jego zdaniem Wałęsa po raz kolejny udowodnił, że jest tylko próżnym człowiekiem, który szuka atencji i uwagi mediów. Warto dodać, że były prezydent nie umiał zaproponować protestującym żadnego konkretnego rozwiązania, a mimo próśb o pozostanie szybko zakończył swoją wizytę, by udać się do Puław.

Borowskie wspomniał również o proteście osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, który miał miejsce za rządów PO. W internecie jest nagranie ze spotkania pana Tuska z niepełnosprawnymi. Widzimy, w jaki sposób on się odnosił, umył ręce. Nie było w tamtym czasie nagonki na premiera za to, że nie pomógł, Wałęsa nie przyjeżdżał i nie mówił, żeby górnicy pomogli. Wtedy do górników strzelało się z gumowych kul – zauważył.

Wizyta Wałęsy nawet dla części niechętnych PiS-owi mediów stała się powodem do drwin z byłego prezydenta. W internecie pojawiły się prześmiewcze memy, urywki z jego wizyty. Nic jednak nie przebija kwestii wypowiadanych przez samego Wałęsę, który zwyczajnie się zbłaźnił.

Mina Bolka na słowa Iwonki, żeby został:

– Poyebało?😲😲😂😂😂 pic.twitter.com/8DFhqNGihh — Robert Kwit (@RobertKwit4) 21 maja 2018

Źródło: wPolityce.pl