Tragedia w rodzinie Janusza Korwin – Mikkego. Jego córka została skazana za posiadanie heroiny

Tragedia w rodzinie Janusza Korwin-Mikkego. Sąd skazał Korynnę K.-M. na łączną karę 1,5 roku ograniczenia wolności i 30 godzin społecznych prac. Ma też zapłacić 3,3 tys. zł sądowych kosztów. Wyrok jest prawomocny.

Córka prezesa partii Wolność została skazana za posiadanie heroiny oraz kierowanie samochodem nie posiadając prawa jazdy.

Jak to wszytko się zaczęło? Problemy córki polityka sięgają kwietnia 2017 roku. Korynna K.-M. została wówczas zatrzymana do kontroli policyjnej na warszawskiej Pradze. W trakcie kontroli okazało się, że nie posiada uprawnień wymaganych do prowadzenia samochodu, i dodatkowo w jej pojeździe znaleziono woreczek z heroiną.

Jak podaje wp.pl K.-M. posiadała przy sobie „zawiniątko z folii aluminiowej, w której znajdowało się 0,22 grama heroiny. Z kolei prawo jazdy straciła w listopadzie 2015 roku.

Teraz zapadł prawomocny wyrok.

–”Korynnie K.-M. sąd wymierzył łączną karę roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w miesiącu.”

-„Dodatkowo oskarżonej zasądzono na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3.308,10 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych” – mówi cytowana przez Wirtualną Polskę Joanna Adamowicz z Sądu Okręgowego Warszawa – Praga.

