„Wszystkie łajzy tego świata dopiszą się do tego protestu” Jakubiak ostro o proteście matek osób niepełnosprawnych [VIDEO]

Marek Jakubiak w telewizji wPolsce.pl w ostrych słowach wypowiedział się o PiS, Lechu Wałęsie i strajku rodziców osób niepełnosprawnych. „Wszystkie łajzy tego świata dopiszą się do tego protestu”, a powinien on być załatwiony w ciągu pierwszych dwóch dni.

-„To jasne, że PO się nie wywiązało ze swoich obietnic, dlatego Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Teraz PiS dąży tą samą drogą do katastrofy” – powiedział Marek Jakubiak.

Dziennikarka Dorota Łosiewicz zapytała posła Kukiz’15 jak zakończyć ten przeciągający się protest, bowiem nie ma w budżecie 9 mld złotych na to, żeby dać wszystkim niepełnosprawnym 500 zł.

-„Myślę, że w Urzędach Skarbowym można powiedzieć, komu się 500 plus należy, a komu nie. Cały czas jest kłopot, że rodzi się mniej dzieci.”

-„Podstawowym celem państwa solidarnego jest dbanie o najsłabszych. Jeśli PiS doszło do władzy, to właśnie na takich hasłach. Od ręki mogę wskazać źródła pieniędzy” – to chociażby powiatowe urzędy pracy, PFN, Ochotnicze Hufce Pracy, gabinety polityczne.”

Marek Jakubiak został także zapytany o wizytę byłego prezydenta Lecha Wałęsy w Sejmie i jego spotkania z protestującymi opiekunami osób niepełnosprawnych.

-„Gdyby Wałęsa chciał zostać w Sejmie, to zapewne szedłby ze styropianem pod pachą. To była bardzo pusta wizyta, nadmuchana przez Wałęsę. Myślę, że skoro gdzieś się jedzie, to z jakimś pomysłem, a nie po to, żeby tylko przyjechać. Odfajkował wizytę i tyle.” – odpowiedział poseł.

