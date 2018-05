Ciąża przeszkadza w malowaniu paznokci. Najgłupsza, najbardziej podła i cyniczna proaborcyjna kampania jaką przeprowadzono. Amnesty International sięgnęła dna [WIDEO]

25 maja w Irlandii odbędzie się referendum, w którym obywatele zdecydują o tym czy zalegalizować aborcję. W kampanię na rzecz prawa do zabijania nienarodzonych w najbardziej podły i głupi sposób jaki można sobie wyobrazić zaangażowała się Amnesty International.

Założona w 1961 roku w Wielkiej Brytanii Amnesty International walczyła o uwalnianie więźniów politycznych i więźniów sumienia. Od tego czasu organizacja dawno utraciła swe szlachetne ideały i stała się kolejną instytucją realizującą lewicowe cele polityczne.

Nawet jednak jak na lewackie standardy ostatnia akcja Amnesty jest wyjątkowo podła i obrzydliwa.

25 maja w Irlandii odbędzie się powszechne referendum dotyczące ewentualnego zalegalizowania aborcji. Na świecie najwyraźniej nie ma już więźniów politycznych, więźniów sumienia, skoro Amnesty International znalazła czas i pieniądze, by wesprzeć w Irlandii tych, którzy chcą bezkarnie zabijać nienarodzone dzieci.

Poziom głupoty, cynizmu, nieczułości przekracza wszystko co w sprawie aborcji zrobiono i powiedziano. Brakuje słów na to, by skomentować to, iż można zabijać z powodu tego, że nie da się pomalować paznokci u nóg, albo źle się wygląda na zdjęciu. Oceńcie sami:

