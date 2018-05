Dramat pisarza Twardocha! Prześladowali go za Platformy a nie za PiS-u

Po twitterach i fejsach gruchnęła informacja, że PiS-owskie psy gończe prześladują pisarza Szczepana Twardocha za jego konszachty z Ruchem Autonomii Śląska. Szybko jednak okazało się, że siepacze są nie z tej partii co trzeba, bo afera… miała miejsce 4 lata temu.

Do Twardocha zaczęli się zwracać funkcjonariusze PO z propozycją pomocy, by dowiedzieć się, że to właśnie oni prześladowali pisarza… Pisarz nie przebierał w słowach. Oto jego wpis na twitterze.

Polskie media i polityka AD 2018 w pigułce. pic.twitter.com/lIWFteNe2n — Marcin Makowski (@makowski_m) 23 maja 2018

Czytaj też: Niemcy w szoku. Bo kardynał powiedział im prawdę: Homofobia to bzdura i narzędzie totalitaryzmu