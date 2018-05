Dyzma wiecznie żywy! Niewiechowicz zna się na prądzie. Ale mistrzem jest Daniels

Autorzy portalu Energetyka24.com stworzyli nieistniejącego eksperta, który zaczął robić karierę w swojej dziedzinie. Ale i tak mistrzem ściemy a la Nikodem Dyzma jest Jonny Danniels, który gra „Żyda, przyjaciela Polaków”.

Czy można w ciągu kilku godzin stworzyć energetycznego eksperta, który przez kilka tygodni zbuduje potężną bazę kontaktów i zacznie wpływać na branżową dyskusję? Jak się okazało – można. „Żywym” przykładem tego jest Piotr Niewiechowicz, specjalista ds. rynku ropy i gazu, od początku do końca stworzony w zaciszu redakcji Energetyka24 w ramach dziennikarskiej prowokacji.

Działając tylko za pośrednictwem konta na serwisie Twitter i skrzynki mailowej, nasz ekspert był w stanie zdobyć wrażliwe i niepubliczne informacje dotyczące jednej z najważniejszych inwestycji w historii Polski, opublikować kompletnie niemerytoryczny tekst, otworzyć sobie możliwość przekazania jednemu z liderów opozycji manipulacyjnych materiałów oraz nawiązać kontakty z wieloma przedstawicielami branży energetycznej – piszą autorzy portalu energetyka24.com Piotr Maciążek i Jakub Wiech.

Ich nieistniejący ekspert szybko dotarł do wysoko postawionych urzędników od energetyki, którzy nie szczędzili mu ciekawych informacji:

Niewiechowiczowi udało się skontaktować poprzez prywatny kanał komunikacji świadczony w ramach serwisu Twitter z członkiem zespołu pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury krytycznej Piotra Naimskiego. Warto zaznaczyć, że to człowiek z otoczenia tego polityka napisał pierwszy w prywatnej wiadomości do naszego eksperta. Niewiechowicza raczył wielokrotnie wrażliwymi informacjami o najważniejszym projekcie energetycznym rządu ostatniej dekady – gazociągu Baltic Pipe. Wspomniana rura jest niezwykle istotna ponieważ od jej powstania uzależnia się realną niepodległość energetyczną Polski od Gazpromu.

W trakcie rozmowy z członkiem zespołu ministra Naimskiego, Niewiechowicz został poinformowany już na początku bieżącego roku m.in. o prowadzeniu rozmów z konsorcjum Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Z kontekstu wynikało o czym prowadzone były rozmowy, jednakże, w obawie o dobro tych negocjacji, zdecydowaliśmy się nie upublicznić szczegółów, o których poinformował nas pracownik ministra.

Ekspert bez problemu nawiązał kontakt nie tylko z rządem, ale także opozycją, którą bardzo zainteresowały jego usługi:

W końcowym etapie projektu postanowiliśmy sprawdzić czy nasz wymyślony ekspert może uzyskać wpływ na życie polityczne w kraju. Rozesłaliśmy do kilku polityków kiepskiej jakości tekst charakteryzujący się dużą liczbą nieścisłości. Z racji tego, że zdecydowaliśmy się zakończyć projekt i jak najszybciej opublikować jego wyniki, nie przykładaliśmy zbyt dużej wagi do tej kwestii. Na naszą korespondencję odpowiedział… jeden z liderów opozycji. Podziękował on za przesłane materiały, zaznaczył, że chciałby „wykorzystać ekspercką energetyczną wiedzę pana Piotra Niewiechowicza do merytorycznej współpracy” i zapewnił, że wkrótce możemy liczyć na kontakt od jego asystenta.

Kontakt faktycznie nastąpił. Po paru dniach otrzymaliśmy… maila od asystenta polityka, który poprosił o szczegółowe opisanie sprawy, którą poruszyliśmy w pierwszej wiadomości.

Na koniec dziennikarze energetyki24.com postanowili ujawnić swoją prowokację. Paru osobom pewnie jest teraz głupio.

Głupio nie jest natomiast współpracownikom i interlokutorom innego Dyzmy czyli niejakiego Jonniego Danielsa, który z kolei gra „Żyda, przyjaciela Polaków”. To emploi umożliwiło mu dostęp do najważniejszych osób w państwie a nawet samego… Ojca Rydzyka. Trzeba przyznać, że to jest dopiero mistrzostwo świata w „dyzmizmie”.

