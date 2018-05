Dziennikarze zjeżdżają do Korei Północnej, by relacjonować niszczenie instalacji nuklearnych. Reżim podejmuje ich w luksusowym ośrodku. [FOTO]

Do Korei Północnej zjeżdżają pierwsi dziennikarze, którzy mają obserwować zniszczenie instalacji nuklearnych. Reżim podejmuje ich w luksusowym ośrodku dla pilotów wojskowych.

Korea Północna zaprosiła dziennikarzy z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin i Korei Południowej, by byli świadkami niszczenia instalacji nuklearnych, które znajdują się pod górą Mantap.

Wysadzone mają być m.in korytarze wewnątrz góry prowadzące do podziemnych instalacji. Zniszczone mają być też budynki i laboratoria.

W oczekiwaniu na wydarzenie dziennikarze ujawniają jak podejmuje ich koreański reżim.

Rosyjski korespondent RT Igor Żdanow publikuje m.in zdjęcia luksusowego ośrodka, w którym goszczą. Położony nad brzegiem morza hotel, jest zbudowany specjalnie dla koreańskich pilotów, którzy spędzają w nim swe urlopy.

Według Żdanowa miejsce jest bardzo przyzwoite. Koreańczycy dbają też o podniebienia swych gości. Serwowano im m.in kraby, zupę z płetwy rekina i koreański przysmak – smażone żółwie. Jedzenie podawane jest na srebrnych zastawach

Żdanow narzeka jednak na jedzenie dostępne w hotelowym barze.

„Wszystko w puszkach i bardzo cuchnące ryby” napisał korespondent. Rosjanin nie skusił się na nie.

Operacja niszczenia instalacji ma potrwać do piątku. Nada nie wiadomo czy dojdzie do skutku planowane na czerwiec spotkanie w Singapurze pomiędzy koreańskim dyktatorem Im Dzong Unem, a Donaldem Trumpem. Reżim w ostatnim czasie mocno krytykuje manewry wojskowe w Południowej Korei i twierdzi, że to prowokacja mająca storpedować rozmowy pokojowe.

The hotel we're in is meant for fighter jet pilots during their holiday time. Comes with a full beach package #northkorea pic.twitter.com/YxLnSxWzK8 — Igor Zhdanov (@IgorZhdanovRT) May 23, 2018

A glimpse into the hotel menu: fresh fruit for breakfast, shark fin soup for lunch and crab for dinner. And silverware. We were met like celebrities in Beijing and greeted like royalty here. Sometimes I suspect they take us for somebody else.#northkorea pic.twitter.com/3GXBszxzoY — Igor Zhdanov (@IgorZhdanovRT) May 23, 2018