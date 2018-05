Głupota, cwaniactwo, cynizm – co SB myślało o Wałęsie

Bezpieka jednak w sprawie Wałęsy wszystko wiedziała i przewidziała… Mogli go wyłączyć, ale nie chcieli, więc mamy efekt gry operacyjnej podniesiony do poziomu Noblisty – napisał na Twitterze Sławomir Cenckiewicz. Historyk opublikował również dwie notatki dotyczące byłego prezydenta.

Kim był Lech Wałęsa? Choć kwestia jego pracy dla organów bezpieczeństwa PRL wydaje się wyjaśniona, zadania Polaków są podzielone. Niektórzy uważają go za bohatera, który wyzwolił kraj z czerwonych łap Moskwy. Inni bardziej skłaniają się do opinii, że był zwykłym kapusiem i narzędziem w rękach SB. Wskazują na to publikowane przez IPN dokumenty oraz ich analizy.

Wałęsa sam siebie ma za co najmniej herosa, który własnymi rękami przepędził komunistów z całej Europy i zbawił ludzkość. Sławomir Cenckiewicz, który bardzo aktywnie bada przeszłość byłego prezydenta, opublikował dwie notatki sporządzone przez pracowników SB. Jedna z nich stanowi charakterystykę człowieka-wzoru totalnej opozycji.

Bezpieka jednak w sprawie Wałęsy wszystko wiedziała i przewidziała… Mogli go wyłączyć, ale nie chcieli, więc mamy efekt gry operacyjnej podniesiony do poziomu Noblisty — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) 23 maja 2018

W kolejnym opublikowanym tweecie historyk przedstawia operację „Arab”, której zadaniem było przekonanie Wałęsy, że istnieje zagrożenie dla jego życia.

Jednak najbardziej lubię operację "Arab", bo trwa ona w głowie Wałęsy do dzisiaj… — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) 23 maja 2018

Cenckiewicz stwierdził, że Wałęsa dalej żyje w przekonaniu, które miała u niego wytworzyć operacja SB. Patrząc na odrealnienie byłego prezydenta można przyznać historykowi pełną rację.

