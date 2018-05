Max Kolonko: Pomnik Katyński będzie przesunięty, ale dopiero na początku lipca

Rada miasta Jersey City ponoć chce zagłosować za przesunięciem Pomnika Katyńskiego. Jednak burmistrz Steven Fulop chce to zrobić ostrożnie. Podobno ma zaproponować, by do przesunięcia doszło dopiero gdy nowe miejsce pod pomnik zostanie zbudowane. Co nastąpi dopiero w lipcu. O wszystkim poinformował Max Kolonko.

Good job #R! źródła podają że po Waszym wczorajszym ‘bombardowaniu’ burmistrz Fulop zapewnia że nie ruszy #pomnikkatynski do ok.1/2 lipca aż powstanie zabudowa w nowym miejscu by go godnie przesunąć. Głosowanie dziś po 18. Nieoficjalne: głosy w Radzie Miasta 8-1 za przesunięciem. — maxkolonko (@maxkolonko) 23 maja 2018

