Pawłowicz: „W Sejmie smród nie do zniesienia”. Robi się coraz nieprzyjemniej…

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz podzieliła się za pośrednictwem Twittera swoimi spostrzeżeniami odnośnie jakości powietrza w Sejmie. Parlamentarzystka napisała, że jest tam „smród nie do zniesienia”.

Przed chwilą byłam w Sejmie Na antresoli,w miejscu dla prasy i w korytarzu głównym na parterze trudny do zniesienia smród. Zapytana o to pani z TVN powiedziała, że też czuje, ale to „od farby,bo gdzieś coś malowano”. Ale nigdzie prac malarskich nie było … – napisała na TT.

Jak widać obecność prostujących w Sejmie niepełnosprawnych sprawia, że z każdym dniem powietrze jest tam coraz gęstsze i duszne, a każdy chce czuć to co odpowiada jego poglądom.

