Pogoda podzieli Polskę na dwie części. W jednej burzowo i deszczowo, w drugiej pogodnie

Jak informuje IMGW, Europa północna i wschodnia jest w zasięgu słabych wyżów, na pozostałym obszarze dominują płytkie ośrodki niżowe. Polska jest w zasięgu wyżu z centrum nad Morzem Norweskim, tylko dzielnice południowe i południowo zachodnie będą na skraju płytkiego niżu znad Europy południowej. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

W środę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm na krańcach południowych. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21 st. na północy do 25 st. na południu. Chłodniej na wybrzeżu: od 15 do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/godz.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w południowej połowie kraju początkowo zachmurzenie duże i miejscami zanikające przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna od 7 st. na północnym wschodzie do 11 st. w centrum i 14 st. na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W czwartek na południu i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, na Pogórzu Karpackim lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21 st na północnym wschodzie do 25 st. na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu i Podhalu: od 17 do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i w czasie burz porywisty, północno-wschodni. W czasie burz porywy do 65 km/godz.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr słaby, północno-wschodni. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 11 st. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Źródło: PAP