Rabują nas z okazji rocznicy niepodległości? Prezent czy inflacyjna sztuczka

Narodowy Bank Polski wyemituje specjalne 5-złotowe monety z okazji setnej rocznicy niepodległości Polski. Ich ilość wyniesie 38 milionów 424 tysięcy sztuk „tak aby moneta trafiła do każdego Polaka”. Jubileuszowa moneta właśnie zaczęła wchodzić do obiegu.

Wartość monet to ponad 192 miliony złotych. W komunikacie NBP nie ma informacji czy taka sama ilość waluty zostanie wycofana z obiegu. Jeśli nie, to znaczy, że Polacy, z okazji dnia niepodległości zostaną na taką sumę uderzeni po kieszeni. Byłoby to zgodne z polityką „osłabiania złotego” prowadzoną przez NBP, który ma „problem” ze zbyt dużą ilością euro, co wpływa na aprecjację polskiej waluty. To z kolei może prowadzić do wzrostu względnej wartości polskiego długu. By tego uniknąć NBP od wielu miesięcy prowadzi politykę inflacyjną. A inflacja to nic innego jak podatek emisyjny, którego częścią jest moneta wybita z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na każdej monecie znajdzie się napis okolicznościowy „100-lecie Odzyskania Przez Polskę Niepodległości”. Rewers i awers jest podobny do standardowej 5-złotówki.

– Emitując tę monetę, chcemy dać wyraz głębokiego szacunku dla wszystkich ludzi wielkiego serca, którzy swoją postawą przyczynili się do faktu, że dziś cieszymy się suwerenną Rzecząpospolitą. My Polacy

– pisze w okolicznościowym folderze Prezes NBP prof. Adam Glapiński, pomysłodawca monety.

Monety trafią do normalnego obiegu. Trafimy na nie podczas codziennych zakupów. Można też będzie je kupić w jednym z oddziałów Pocztu Polskiej, NBP lub po prostu w siedzibie niektórych banków.

