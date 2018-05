Trzaskowski chce grzać ławę. Internauci komentują nowy pomysł kandydata [GALERIA]

Co tydzień będę na Was czekał na ławce w różnych miejscach Warszawy. Na moim FB i TT dowiecie się o miejscu i godzinie kolejnego spotkania. Możemy mówić sobie na Ty – będzie się łatwiej rozmawiało :) Do zobaczenia! – ogłosił na swoim Twitterze Rafał Trzaskowski. Najnowszy pomysł kandydata na prezydenta stolicy rozbawił internautów.

Walka o fotel prezydenta Warszawy trwa w najlepsze. Mimo apeli ze strony szefa Państwowej Komisji Wyborczej o wstrzymanie się z rozdawnictwem kiełbasy, spotkaniami i kolejnymi obietnicami, Patryk Jaki oraz Rafał Trzaskowski nie spuszczają z tonu.

Kandydat PO, który jeszcze do niedawna czuł się mieszkańcem Krakowa, o czym nie dają mu zapomnieć internauci, przedstawił nowy pomysł. Trzaskowski chce wyjść do Warszawiaków, rozmawiać z nimi o problemach miasta. Ogłosił, że będzie czekał w wybranych miejscach stolicy.

Internauci błyskawicznie skojarzyli ławkowe konsultacje kandydata z najsławniejszą w Polsce ławeczką przed sklepem w Wilkowyjach z serialu „Ranczo”. Twitter i Facebook zaczęły zapełniać się zabawnymi przeróbkami.

To jest właśnie empatia @trzaskowski_, nie skomentował dlaczego skorumpowani urzędnicy zajmujący się zbrodniczą #reprywatyzacja otrzymali od @hannagw dziesiątki tysięcy złotych nagród.

Dzisiaj Pan Rafałek chodził za to z ławeczką po #Warszawa…#ŁawkaRafała pic.twitter.com/kfS2wUiWOx — Trzaskowski jak Komorowski (@Czaskowski) 22 maja 2018

W tym ławeczkowym tempie zdąży zaprezentować swój program wyborczy zaledwie kilkudziesięciu osobom😂#ŁawkaRafała pic.twitter.com/2L91dK562A — Złoty Róg 🇵🇱💯 (@RogOty) 23 maja 2018

Źródło: Twitter