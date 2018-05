[WIDEO] Tramwaj jako zbiorowy penis. W odmętach feministycznego szaleństwa. Biednym kobiecinom wszystko kojarzy się z jednym

„Krytyka Polityczna” nieodmiennie dostarcza nam rozrywki organizowanymi przez siebie debatami. Dzięki nim poznajemy krainy głupoty i groteski, w których nikt jeszcze nie bywał. Tym razem panie feministki dyskutowały o motoryzacji i transporcie publicznym.

Panie, w tym wdowa po św. pamięci Diduszko, co to poległ w grudniu 2017 pod Sejmem, ale nadludzkim wysiłkiem woli zmartwychwstawał, dyskutowały o motoryzacji, samochodach i transporcie publicznym. Dyskutantki postanowiły podzielić się swymi upławami myślowymi z okazji zbliżających się wyborów samorządowych.

Już w zagajeniu wstępnym wdowa Diduszko powiedziała, że „każdy wie, że auto to niezbędne przedłużenie polskiej męskości„. Skąd wdowa Diduszko wie, że „każdy wie”, tego akurat nie wiadomo.

Potem zadała głębokie filozoficzne pytanie” A zatem, czy natrętna promocja transportu publicznego, to próba kastracji polskich mężczyzna, a w efekcie próba pozbycia się Polaków z Europy?„.

To chyba miała być jakaś ironia, ale pewności nie ma. Jest natomiast pewne, że wdowa Diduszko myśli, że Polacy myślą, że jak wsiądą do tramwaju, to utracą męskość.

Zobacz też: Ciąża przeszkadza w malowaniu paznokci. Najgłupsza, najbardziej podła i cyniczna proaborcyjna kampania jaką przeprowadzono. Amnesty International sięgnęła dna [WIDEO]

A dalej już było tylko ciekawiej i śmieszniej. Posadźcie pijanego wariata, naszprycujcie go narkotykami, a i tak nie wymyśli takich bredni jak feministki.

Prezentujemy fragment rozmowy, a poniżej jak kogoś interesują cudactwa, dziwy przyrodnicze, albo chciałby sobie porozmyślać o ewolucji homo sapiens, to sobie może obejrzeć całość.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na galante sztany i obuwie jakie nosi Monika Płatek. Od razu też wyjaśnijmy. Wiele osób niesłusznie oskarża panią doktor o bycie panią profesor.

Zobacz też: Może i są dyktaturą, ale mają swój rozum. Białoruski rząd protestuje przeciwko propagowaniu w ich kraju homoseksualizmu przez Wielką Brytanię