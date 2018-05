Korwin w „Uchu Prezesa” – gwiazda może być tylko jedna [VIDEO]

Chce startować na prezydenta Warszawy, a w twoim interesie jest mnie poprzeć. Wszyscy jesteście dla mnie czerwonymi świniami – Janusz Korwin-Mikke przybywa do prezesa z zaskakująca propozycją. Nie kryje przy tym niechęci do zarówno do Kaczyńskiego, jak i Schetyny.

Na YouTubie pojawił się 10 odcinek 3 serii „Ucha Prezesa”. W nowej odsłonie, obok Janusza Korwin-Mikkego, pojawia się Patryk Jaki, Grzegorz Schetyna wraz z najbliższym otoczeniem osoba zajmująca się przejmowaniem pożydowskich majątków.

Największym problemem prezesa są zbliżające się w Warszawie wybory prezydenckie. Kaczyński wydaje się niepewny kandydatury Patryka Jakiego. Kiedy ten opuszcza biuro naczelnika w jego miejsce zjawia się zupełnie niespodziewany gość. Janusz Korwin-Mikke przybywa z głową pełną pomysłów. Dokładnie wie w jaki sposób usprawnić życie w stolicy. Chce również rozprawić się z komunistycznymi oficerami z Powązek.

Odcinek, w którym występ aktora wcielającego się w prezesa partii Wolność jest zdecydowanie najlepszym fragmentem skomentował na Twitterze Korwin-Mikke.

Dziś o 18.tej jestem w PolSat News2, o 20.10 we https://t.co/H3sEk4HLZu . I pojawiłem się w „Uchu Prezesa” (świetny aktor!) – oczywiście same głupoty, ale taki to już podobno program. Ale jednej dezinformacji im nie daruję: JA NIE PIJĘ PIWA! A teraz wszyscy będą mnie częstować… pic.twitter.com/zltnyXCCQk — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) 17 maja 2018

Poniżej 10 odcinek 3 sezonu.

Źródło: YT