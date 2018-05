Polska policja zaskoczyła internautów. „Jeszcze nikt mi tak humoru nie poprawił” [FOTO]

Profil Polskiej Policji na Facebooku to miejsce, gdzie zazwyczaj można znaleźć informacje dotyczące spektakularnych zatrzymań, życzenia dla bratnich służb, czy informacje o świętach funkcjonariuszy. Raz na jakiś czas administracja profilu publikuje wpisy, które szybko stają się internetowymi hitami. Tym razem policja uczciła Światowy Dzień Żółwia.

Zdjęcie trzech policjantów w pełnym oporządzeniu i z charakterystycznie naciągniętymi na głowy kominiarkami już obiega internet. Użytkownicy nie mogą wyjść z podziwu. Dystans i humor funkcjonariuszy został doceniony.

To jest fanpage Policja Official? Kto go prowadzi? Panie Komendancie Główny dajcie mu podwyżkę!, Toz to Wojownicze Dzik, To zdjecie jest MEGA!! Juz gdzies kiedys krążyło…Sie robilo w OPP…, Rozbawilo mnie to łez.. Fajosko…pozdrawiam serdecznie.Grarltuluje poczucia humoru – to tylko niektóre spośród komentarzy, które zamieszczono pod zdjęciem.

Policjanci swoim występem nawiązali do „Wojowniczych Żółwie Ninja” znanej niegdyś kreskówki. W ten sposób uczcili przypadający dziś Światowy Dzień Żółwia.

Źródło: FB