Polski bohater na Wyspach! Nasz rodak uratował kobietę z płonącego samochodu. „Widzisz kogoś w potrzebie więc mu pomagasz”

Polak po raz kolejny bohaterem na Wyspach! Do groźnego wypadku doszło na terenie Aberdeen. Jadąca Seatem Ibiza, Becky MacCaskill straciła nagle panowanie nad nim i zjechała z drogi uderzając w barierkę. Jej samochód stanął w płomieniach.

Jak podaje Daily Mail, Becky MacCaskill jechała swoim samochodem w okolicach Aberdeen, kiedy nagle straciła kontrolę nad pojazdem i uderzyła w barierki. Uderzenia było tak duże, ponieważ samochód przewrócił się na bok i co gorsza po chwili stanął w płomieniach.

Sytuacja Becky zaczęła być dramatyczna i śmierć w płomieniach była coraz bliższa, kobieta miała złamany nadgarstek i była zatrzaśnięta w pojeździe.

Wtedy na miejscu tragedii pojawił się 33-letni Polak, Rafał Różyński, który nie bacząc na własne życie wyciągnął kobietę z płonącego samochodu i zaniósł ją do swojego pojazdu.

Różyński, który prowadzi zakład mechaniczny doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że samochód poszkodowanej kobiety może w każdej chwili wybuchać więc nie tracił czasu.

Od razu odjechał od płonącego wraku na prawie 200 metrów, aby znaleźć się w bezpiecznej odległości. Następnie pojawili się ratownicy, którzy zawieźli kobietę do szpitala, gdzie udzielili jej niezbędnej pomocy.

Sama Brytyjka, nie doznała znacznego uszczerbku na zdrowiu i ostatecznie ma tylko złamany nadgarstek i dzień później mogła już wyjść ze szpitala. Miesiąc po wypadku kobieta postanowiła odnaleźć swojego wybawiciela, którego nazwiska w ogóle nie znała. Jedyne co pamiętała, to fakt, że miał tatuaż z napisem „carpie diem”.

Informacje o tym, że poszkodowana w wypadku kobieta poszukuje mężczyzny, który ją uratował została umieszczona w mediach społecznościowych i w ten sposób dotarła do bohaterskiego Polaka.

„Byłem bardzo zdziwiony faktem, że Becky chce się ze mną skontaktować. To bardzo miłe, choć ja zrobiłem to, co każdy inny zrobiłby na moim miejscu. Widzisz kogoś w potrzebie więc mu pomagasz” – powiedział Rafał.

Becky powiedziała:

„Chcę podziękować Rafałowi za to, że mnie uratował. To on wyciągnął mnie z samochodu i przeniósł na bezpieczną odległość. Pamiętam niewiele z tego wypadku, ale wiem, że miał ten tatuaż”.

„Wszystko stało się tak bardzo szybko. W jednym momencie jechałam swoim samochodem, a w drugim momencie już byłam na poboczu” – dodał Becky.

