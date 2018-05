Polskim rolnikom za mało szmalu od Unii! „Jeżeli UE nie chce wyrównać poziomu dopłat dla rolników, to te dopłaty w ogóle w całej UE zlikwidować.”

W Warszawie odbył się protest rolników. Producenci żywności nie szczędzili słów krytyki wobec PiS (za kontynuowanie od kilku dekad szkodliwej polityki niszczenia polskiego rolnictwa prowadzonej przez władze) i wobec Unii Europejskiej (która dyskryminuje polskich rolników wypłacając im niższe dotacje niż rolnikom z zachodu). Lider protestu zaproponował by jeżeli UE nie chce wyrównać poziomu dopłat, to te dopłaty w ogóle w całej UE zlikwidować.

Kilkuset rolników domagało się podczas swojej manifestacji, która przeszła ulicami stolicy: zmiany ministra rolnictwa (który ich zdaniem nic nie robi by wspierać polskich producentów żywności), nie dopuszczania na polski rynek szkodliwej żywności z zagranicy, odszkodowań dla rolników za straty związane z Afrykańskim Pomorem Świń, niedopuszczenia od odbierania prywatnej ziemi rolników pod budowę lotniska.

Organizatorem manifestacji, idącej pod biało czerwonymi flagami, była Unia Warzywno-Ziemniaczana. Do zebranych przemówił Michał Kołodziejczak, który w trakcie protestu udzielił wywiadu też portalowi Wolność 24.

Warto pamiętać, że płatnikami podatków w Polsce są rodzimi producenci, w tym i rolnicy, a nie zagraniczne korporacje, sprzedające w Polsce często kiepskiej jakości produkcje z zagranicy (a nie z produkcje dobrej jakości Polski) i transferujące zyski (bez płacenia podatków w Polsce) do swoich rodzimych krajów. Kapitał może nie ma narodowości, ale szefowie zachodnich korporacji wykazują lojalność wobec swoich krajów a nie Polski, w swoich krajach płaca podatki i to swoim krajom w Polsce zapewniają zbyt a nie polskim przedsiębiorcom.

Przez ostanie trzy dekady, władze III RP, zbudowały system, który zapewniał faktyczny monopol i zyski zagranicznym korporacjom. To władze III RP niszczyły polską przedsiębiorczość wysokimi podatkami i umożliwiły zachodnim koncernom nie płacenie w Polsce podatków (gdy równe traktowanie podmiotów jest jednym z warunków wolnego rynku). W sytuacji fatycznego monopolu, uniemożliwiającego producentowi dotarcie ze swoją ofertą na rynek, nie istnieje wolny rynek. Możliwość wejścia na rynek jest jednym z podstawowych warunków wolnego rynku. I nie ma znaczenia czy jest to monopol państwowy czy prywatny, każdy monopol jest szkodliwy. Dziś możliwości wejścia na rynek żywności w Polsce nie mają polscy producenci. By polska gospodarka się rozwijała a Polacy się bogaci trzeba umożliwić Polakom możliwość sprzedaży swojej produkcji, od handlu ulicznego, poprzez możliwość sprzedażny przetworzonych płodów rolnych przez rolników, aż do wymuszenia na zachodnich korporacjach hurtowych zakupu do sprzedażny detalicznej od Polaków polskiej żywności.

