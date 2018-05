To Rosjanie zestrzelili MH17. Holenderscy śledczy nie mają złudzeń

Boeing 777 należący do Malaysia Airlines został zestrzelony przez żołnierzy z 53 Brygady Przeciwlotniczej. Tragedia, w której zginęło 298 osób miała miejsce w 2014 r. Holandia, której obywatele znajdowali się na pokładzie prowadziła od tamtego czasu śledztwo. Zebrane dowody obarczają winą Rosję

Samolot zestrzelono nad wschodnią Ukrainą w czasie zaciętych walk między siłami Kijowa oraz separatystami wspieranymi przez regularne oddziały Federacji Rosyjskiej. Boeing został trafiony pociskiem przeciwlotniczy Buk. Na pokładzie zginęło 298 osób.

Już wcześniej pojawiały się oskarżenia kierowane w stronę Rosji. Jednak dopiero teraz, po czterech latach od tragedii zespół śledczych z Holandii oficjalnie stwierdził, że za zestrzeleniem maszyny stali rosyjscy żołnierze z 53 Brygady Przeciwlotniczej z Kurska. Ustalenia potwierdzają dodatkowo stanowisko władz Ukrainy, które informowało, że separatystów wspierają siły Federacji.

Boeing, który kierował się do Kuala Lumpur wystartował z Amsterdamu. Zdecydowaną większość osób na pokładzie stanowili Holendrzy – 193 osoby. Z tego powodu to właśnie holenderskie władze prowadziły w sprawie śledztwo.

Szczątki samolotu, ze względu na wysokość, na jakiej doszło do zestrzelenia, zostały rozsiane na ogromnym obszarze objętym dodatkowo konfliktem zbrojnym. Mimo to władzom Holandii przy wsparciu obserwatorów OBWE udało się zebrać większość zwłok oraz resztek maszyny, które posłużyły potem do wskazania winowajcy.

W 2015 r. Holendrom udało się ustalić, jakiej broni użyto do zestrzelania samolotu. Rosjanie dementowali jednak doniesienia. Moskwa i separatyście wciąż utrzymywali, że za tragedią stoją siły wierne rządowi w Kijowie.

Moskwa nie wydała jeszcze oficjalnej odpowiedzi na stanowisko przedstawione przez Holendrów. Można się jednak spodziewać, że Rosjanie znów zaprzeczą, iż pocisk, który trafił samolot należał do nich.

Źródło: BBC/nczas.com