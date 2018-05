Chce jak najszybciej deportować pół miliona imigrantów i wyprowadzić kraj ze strefy euro. Szef włoskiej Ligi pokazuje Brukseli gest Kozakiewicza

Nowy włoski rząd może wyprowadzić kraj ze strefy euro. Szef koalicyjnej Ligi Matteo Salvini potwierdza, że zamierza też zgodnie z obietnicami deportować 500 tysięcy imigrantów.

Salvini w ostrych słowach zareagował na żądanie Unii Europejskiej, która domaga się, by włoski rząd o 10 miliardów skorygował swój budżet. Włochy mają ogromne długi i cały czas balansują na skraju zapaści finansowej.

Szef Ligi powiedział gazecie „Il Giornale”, że nie będzie żadnych korekt, a Włochy nie zostaną „francuską, czy niemiecką kolonią”.

– Europa doradza, a czasami grozi, a teraz mówi: powinniście poprawić budżet o 10 miliardów euro – mówi przywódca Ligi. – Mamy je zebrać z podatków. Czy oni sobie żarty robią. Ostatnią rzeczą jakiej Włochy potrzebują to podatki. Jeśli na nas głosowano to właśnie dokładnie dlatego, że będziemy robić odwrotnie niż to co chce nam groźbami narzucić Europa.

Słowa szefa koalicyjnej Ligi, która razem z Ruchem Pięciu Gwiazd utworzyła nowy rząd nie są czcze. Na stanowisko ministra finansów powołany został jeden z najbardziej znanych włoskich eurosceptyków – 81-letni Paolo Savona. Profesor ekonomii wielokrotnie wzywał włoskie rządy, by czyniły przygotowania do opuszczenia strefy euro.

Teraz także Salvini przypomina o gotowości porzucenia europejskie waluty.

– Jestem przekonany, że przyjęcie euro było błędem. Naprawimy go – powiedział lider partii.

Kilka dni wcześniej Włochy zostały skrytykowane także przez francuskiego ministra finansów Bruno le Maire, który twierdzi, że Italia może zdestabilizować strefę euro.

– Francuski minister niech się lepiej zajmuje Francją – odpowiedział mu Salvini. – Włochami zajmiemy się my i z czystym sumieniem będziemy robić dokładnie odwrotnie niż czyniły to poprzednie rządy.

Salvini potwierdził też, że zgodnie z zapowiedziami rząd zamierza deportować 500 tysięcy nielegalnych imigrantów.

