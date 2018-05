HIT! Scheuring-Wielgus na dywaniku u Mazurka. Dziennikarz RMF FM miażdży posłankę [VIDEO]

W piątek rano posłanka Joanna Scheuring-Wielgus była gościem Roberta Mazurka na antenie radia RMF FM. Redaktor nie pozostawił suchej nitki na polityk w kwestii jej zaangażowania w protest niepełnosprawnych.

Ten protest trwa tak długo ponieważ rządzący – Prawo i Sprawiedliwość nie chce go zakończyć – powiedziała posłanka, która od samego początku próbowała uprawiać politykę.

Rządzący mówią, że spełnili cały pierwszy postulat, dali jeszcze mnóstwo innych rzeczy, dali trzy razy więcej pieniędzy niż poprzedni rząd, a protest jak trwał tak trwa – argumentował redaktor Mazurek.

Rządzący kłamią, kłamie pani minister Rafalska i kłamie pan minister Morawiecki – toczyła nienawistną narrację Scheuring-Wielgus.

Redaktor poprosił byłą posłankę Nowoczesnej o twarde dane. Dziennikarz i polityk zgodzili się, że drugi postulat, czyli podniesienie rent osób niepełnosprawnych o sto złotych został spełniony.

Natomiast pierwszy postulat, ten główny, z którym protestujący przyszli do Sejmu – to jest 500 zł zasiłku rehabilitacyjnego i to nie zostało spełnione – stwierdziła polityk.

Mazurek stanął w obronie rządu i przypomniał, co do tej pory ustalono. Teraz rząd mówi, że nawet ponad 500 zł dadzą, będzie dostęp do wszystkich wyrobów medycznych niezbędnych niepełnosprawnym, będzie dostęp bez żadnych ograniczeń do rehabilitacji – czyli coś o co walczyli bardzo długo, no i nie będzie kolejek dla nich do lekarzy – przypomniał.

Te punkty, które pan wymienił są już w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych (…), są też w konwencji ONZ, która została ratyfikowana przez Polskę, ale nie została wdrożona. Są to rzeczy, które istnieją na papierze i nie działają – stwierdziła była członkini Nowoczesnej.

W tym momencie dziennikarz postanowił odnieść się do zaangażowania, w zasadzie jego braku ze strony Scheuring-Wielgus w sprawy niepełnosprawnych, a zarazem udowodnić, że jej aktualna postawa wynika z chęci zbicia politycznego kapitału.

Ks. Tadeusz Isakowicz Zalewski, który całe życie opiekuje się niepełnosprawnymi mówi tak: ” To politycy – pewnie pije do pani – próbują zrobić z tego taran, którym chcą walnąć w obecną władzę i nie myślą o rzeczywistym dobru niepełnosprawnych” – zacytował duchownego Mazurek.

Ks. Isakowicz-Zaleski w podobny sposób wypowiadał się w 2014 roku – odparła posłanka, przypominając tym samym, że nie należy do najlotniejszych polityków w naszym kraju. To raczej argument, którym strzeliła sobie w kolano. To daje mu raczej pewną wiarygodność – Mazurek podsumował odpowiedź posłanki. To nie ks. Isakowicz-Zaleski będzie decydował o tym co zrobią niepełnosprawni – rzuciła zdezorientowana polityk.

Mazurek uświadamiał Scheuring-Wielgus, że poruszył temat ks. Isakowicza-Zaleskiego nie dlatego, że jest duchownym, a dlatego, że całe życie zajmuje się niepełnosprawnymi. Chwilę później Mazurek zadał posłance bardzo niewygodne pytanie (chociaż w jej przypadku każde pytanie zdaje się być tym niewygodnym). Jak długo zajmuje się pani problematyką osób niepełnosprawnych? – powiedział Mazurek.

Mogłabym powiedzieć, że zawsze – odparła.

Ja mam przed sobą dwa zestawy list. Tu jest 67 interpelacji poselskich, które pani złożyła i 47 zapytań. Ile z nich dotyczy os. niepełnosprawnych? – zapytał retorycznie redaktor.

W interpelacjach, w zapytaniach nie ma, natomiast jest ustawa… – próbowała wybrnąć polityk.

Zajmowała się pani kursowaniem pociągu Chopin, zajmowała się pani protestem techników farmaceutycznych, zajmowała się pani dworcem w Grudziądzu, wieloma innymi sprawami. Oczywiście z lubością zajmowała się pani głównie o. Rydzykiem. Nigdy nie zajmowała się pani problemami niepełnosprawnych – ukazywał absurd całej tej sytuacji dziennikarz RMF FM.

Dalej punktował posłankę argumentując, że zajmuje się wszystkim tylko nie niepełnosprawnymi, mimo że zasiada w trzech komisjach sejmowych. Nawet byłe koleżanki z Nowoczesnej zarzucają Scheuring-Wielgus nie zabrała głosu w trakcie zajmowania się ustawami dot. niepełnosprawnych.

Źródło: RMF FM