Prawo do broni w praktyce. Uzbrojony obywatel zabił napastnika z bronią w Oklahomie!

Uzbrojony obywatel powstrzymał w czwartek wieczorem napastnika z bronią w Oklahoma City w USA. Napastnik wtargnął do baru z bronią i zdążył strzelić do dwóch osób, kiedy to jeden z klientów posiadających przy sobie broń oddał strzały w jego kierunku.

Jak na razie nie wiele wiadomo o sprawie. Policja podała jedynie, że prawdopodobnie był to kolejny przypadek „dobrego człowieka z bronią”. Policja nie potwierdziła póki co motywacji strzelca, ani jego tożsamości.

Ostatecznie mówi się o 3 osobach rannych, a jedynym zabitym jest sprawca zdarzenia. Wszystkie osoby trafiły do szpitala i żadnej z ofiar nie zagraża ryzyko utraty życia. Dwójką najpoważniej rannych osób jest matka i córka, które świętowały urodziny dziewczynki.

Jednocześnie funkcjonariusze odpierają zarzuty o terrorystyczne motywacje sprawcy, dodając, że na miejscu nie było wielu świadków.

