W oparach biurokratycznego absurdu. Fiskus wprowadził prosty wniosek dla podatników. Do jego wypełnienia trzeba przeczytać 18 stron instrukcji

Przynajmniej w założeniach, zmiany przygotowywane przez fiskusa miały ułatwić życie podatnikom. Założenie było proste: podatnik wypełnia jeden wniosek, a za to fiskus rozlicza za niego PIT. Tylko, że do wypełnienia tego wniosku trzeba było przeczytać 18 stron instrukcji…

Od poprzedniego roku podatnicy mogą korzystać z rozwiązania, które miało im ułatwić życie. Wystarczy wypełnić dwustronny wniosek PIT-WZ, co miało zajmować kilka minut, a resztę fiskus zrobiłby za nas.

Tak wyglądało to w teorii, a praktyka okazała się nieco inna. Do prostego wniosku postanowiono bowiem dołączyć 18 stron instrukcji, co i tak jest wersją skróconą – początkowo instrukcja liczyła 79 stron.

Podatnicy mieli tłumnie korzystać z takiego rozwiązania, ale jednak okazało się, że z jakichś tajemniczych powodów prawie nikt nie ma zamiaru czytać 18-stronnicowej instrukcji, tylko po to, by wypełnić wniosek składający się z dwóch stron.

Źródło: money.pl