Zamach w restuarucji! Kilkanaście osób rannych, kilka w stanie krytycznym po eksplozji w Kanadzie

Od 15 do 20 osób zostało rannych w czwartek wieczorem czasu lokalnego w eksplozji, do której doszło w indyjskiej restauracji w mieście Mississauga w prowincji Ontario na południu Kanady – poinformowały kanadyjskie media. Trzy osoby są w stanie ciężkim. Ładunek podłożyło dwóch mężczyzn, któzy zbiegli z miejsca zdarzenia.

Wybuchu miał miejsce w czwartek po godzinie 22.30 czasu lokalnego w restauracji Bombay Bhel – podał portal prywatnej kanadyjskiej stacji telewizyjnej CTV. Prowizoryczne ładunki wybuchowe podłożone został przez dwóch mężczyzn, którzy zaraz po eksplozji uciekli.

„Doniesienia o licznych obrażeniach, brak informacji na temat zasięgu” -poinformowała na Twitterze policja z regionu Peel, gdzie leży liczące ponad 700 tys. mieszkańców miasto Mississauga.

Trzy osoby ranne w eksplozji zostały zabrane do szpitala w Toronto w stanie krytycznym. Pozostałych lekko rannych przetransportowano do lokalnych szpitali. Budynek został ewakuowany.

Policja poszukuje sprawców. Jeden z nich to ok. 25-letni mężczyzna o krępej budowie ciała. Był ubrany w niebieskie jeansy, ciemną kurtkę i białą czapkę. Drugi miał na sobie niebieskie spodnie, czarną koszulę i bluzę z kapturem.

Explosion: Multiple people injured following reports of an explosion at Bambay Bhel Restaurant 5035 Hurontario St near Eglinton in Mississauga. pic.twitter.com/1Tb9ODag88

— Tony Smyth (@LateNightCam) May 25, 2018