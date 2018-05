Ewa Zajączkowska twierdzi, że doniesienia „Faktu” są prawdziwe. „To, co opisali, to zaledwie 1/10”

Była polityk partii Wolność, wówczas KORWiN, Ewa Zajączkowska w rozmowie z Marcinem Rolą, stwierdziła, że doniesienia „Faktu” dotyczące zarażania kiłą kobiet przez krakowskiego działacza partii – Grzegorza G. – są prawdziwe.

Przypomnijmy, że niemiecki dziennik dla Polaków, od dłuższego czasu próbuje uderzyć w partię Janusza Korwin-Mikkego. Na początku roku p. Radosław Gruca podał informację o tym, że Korwin-Mikke oddaje partie Kukizowi, a sam zniknie z polityki do początku wiosny.

Tak się oczywiście nie stało, a redaktor „Faktu” mimo, że obiecał odszczekać swoje słowa, nie uczynił tego. Później w Wolność próbowano uderzyć artykułem autorstwa p. Barbary Bruzdy, która wyciągnęła „brudy” sprzed pół roku.

Teraz na stronie tabloidu codziennie pojawiają się informacje o „wielkiej aferze”, która dotyczy krakowskiego działacza partii Grzegorza G. Zdaniem faktu miał on zarażać kobiety, także inne członkini partii, kiłą.

Do sprawy na antenie wRealu24 odniosła się Ewa Zajączkowska, była członkini partii KORWiN, jak mówi: „znam kontekst tej sprawy i obawiam się, że to, co zostało napisane w artykule (Faktu – red.) to 1/10 (tego co się działo – red.)”.

Znam te dziewczyny. Znam całą tę historię. To co się dzieje, napawa nas wstydem. Nie chcemy być z tym kojarzone (tu wymieniła kol. Agatę Banasik – red.). Jeżeli środowisko konserwatywne pogrywa sobie w ten sposób, to chyba coś jest nie tak – mówi Zajączkowska.

Jednocześnie prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke i wiceprezes Konrad Berkowicz nie komentują sprawy, mówiąc, że są to prywatne sprawy członków partii i w przypadku sądowego wyroku, sąd partyjny zdecyduje o wyrzuceniu Grzegorza G. Ten w piątek zawiesił swoje członkostwo w partii.

Jest dla nas wielkim zaskoczeniem, że środowisko konserwatywne, które mówi różne rzeczy, chociażby na temat imigrantów, że oni mogą Polki pozarażać nie wiadomo czym, dopuściło się czegoś takiego. Jest nam absolutnie wstyd – dodaje Zajączkowska.

