Materiał TVP o inwalidach rozgrzał Internet! „Jestem za natychmiastowym spacyfikowaniem tego syfu”

Mistrzami subtelności ciężko nazwać propaga…tzn. dziennikarzy przygotowujących materiały dla „Wiadomości”. Tym razem ostrym materiałem uderzają w protestujących inwalidów w Sejmie.

Po ostatnich wiadomościach na temat niepełnosprawnych, którzy okupują Sejm już piąty tydzień, pojawia się coraz więcej głosów krytycznych wobec ich zachowania i zarzutów o upolitycznianie protestu.

Jednocześnie, nawet przeciwnicy ulegania szantażystom, krytycznie odnoszą się do tego, co wyprawia TVP. Ostatni materiał na ten temat zatytułowano: „Awanturnicy nie chcą dialogu i porozumienia”.

Możemy z niego dowiedzieć się, że właściwie wszystko jest winą wywołujących awantury protestujących w Sejmie osób. Pytanie, skoro jest aż tak źle, jak przedstawiły to „Wiadomości”, to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie używa ostrzejszych środków?

Minister rodziny i polityki społecznej po raz kolejny zaprosiła osoby okupujące Sejm na rozmowę do Centrum Dialog. Jednak protestujący odrzucili tę ofertę – jednocześnie urządzając awanturę w budynku parlamentu – brzmiał komentarz do zaistniałej sytuacji, wprowadzający do materiału.

Jednocześnie do sprawy w ostrych słowach odniósł się publicysta, m.in. TVP, Stanisław Janecki.

