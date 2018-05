PROGNOZA POGODY: Nad Polską będzie burzowo! Wydano ostrzeżenia 1 i 2 stopnia. Zobacz, gdzie będzie najgorzej [MAPA]

W sobotę i w nocy z soboty na niedzielę w Polsce będzie burzowo. Wydano ostrzeżenia 1 i 2 stopnia dla kilku województw.

Zagrożenia 1 stopnia dotyczą północno-zachodniej Polski oraz obszarów wokół 2 stopnia zagrożenia. Ostrzeżenia te dotyczą opadów deszczu, opadów gradu oraz silnego wiatru.

Zagrożenia 2 stopnia dotyczą Małopolski oraz pasu od Podkorpacia po Mazury. Dotyczą one wystąpienia intensywnych opadów deszczu powodujących podtopienia, opadów gradu i silnych porywów wiatru.

W sobotę nad Polską i Niemcami znajduje się niż, jednocześnie Polska pozostanie w masie powietrza polarno-morskiego, co spowoduje pojawienie się strefy konwergencji wiatru wspomagającej rozwój burz.

Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla czterech województw, co dotyczy: województwa warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Ostrzeżenia IMGW obowiązywać będą, w województwie warmińsko-mazurskim (w sobotę od godziny 8 rano do 22), w świętokrzyskim (od 16.00 do północy), w podkarpackim i małopolskim (od 14.00 do 23.00).

Źródło: Łowcy Burz/IMGW