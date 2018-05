Szok! Poseł Platformy Obywatelskiej zgadza się z Wilkiem! Dlaczego nie wprowadzili takich zmian, kiedy rządzili?

W polsatowskim programie „Tak czy Nie” gośćmi Agnieszki Gozdyry byli poseł Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej i Jacek Wilk z partii Wolność.

Poseł Wilk odnosił się do tego, że rząd nie jest w stanie wypracować stanowiska, na co wskazywał poseł Kropiwnicki. Rząd sam nie wie, ilu osobom te 500 złotych powinien dać. Bo to w zależności od liczby osób może być milion złotych albo miliard złotych – mówił Wilk.

My rozmawiamy cały czas o doraźnych rozwiązaniach, bo to jest kwestia priorytetów. Rząd daje np. dwa miliardy na tubę propagandową rządu, czyli telewizję publiczną. Najważniejszym problemem jest to, jak rozwiązać problem pomocy socjalnej na przyszłość – zaznaczał poseł Wolności.

Każdy przypadek jest inny i rząd centralnie nie jest w stanie tego rozwiązać – wskazywał Wilk, a poseł Kropwinicki z PO dodawał, że takie rozwiązania powinny być stworzone na poziomie gmin. No o tym mówię, od samego początku! – ucieszył się poseł Wilk.

W tej chwili system podatkowy wygląda tak, że gminy są rabowane, z tego co zbiorą, to idzie do rządu centralnego, rząd potem z łaską to wydziela. Te pieniądze powinny zostawać na poziomie gmin i gminy, tak jak w Szwajcarii, powinny rozwiązywać większość problemów – wskazywał polityk z ugrupowania Korwin-Mikkego.

To jest piękna liberalna idea – dodawał poseł Kropiwnicki. Panowie w najważniejszej kwestii się zgadzają – zauważyła prowadząca program Agnieszka Gozdyra. No więc właśnie, zmierzajmy do rozwiązań systemowych – dodawał Wilk.