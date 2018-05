Teraz to już pewne! Hillary Clinton w fatalnym stanie. Najnowsze zdjęcia to potwierdzają [FOTO]

W amerykańskich mediach pojawiają się kolejne plotki o stanie zdrowia byłej kandydatki na Prezydenta USA – Hillary Clinton. W piątek Clinton wystąpiła w Bostonie, w czasie upalnego dnia ubrana była w długi płaszcz i szalik.

Była kandydatka na Prezydenta USA była w złym stanie od dłuższego czasu, kilka miesięcy temu w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak Clinton dwukrotnie potyka się, schodząc po schodach.

W czasie promocji swojej książki w Azji Clinton pojawiała się w długich płaszczach, a na szyi miała szaliki lub apaszki. To zwróciło uwagę Internautów, kiedy mimo rosnących temperatur, nie zrezygnowała ona z nakrycia.

Teraz, pod koniec maja, prokurator Generalna ze stanu Massachusetts – Maura Healey – zamieściła zdjęcie z wizyty Hilary Clinton w Bostonie. Internauci zauważyli, że płaszcz ma prawdopodobnie zakrywać gorset ortopedyczny, którego Clinton potrzebuje.

Podobne zdjęcie wykonano byłej kandydatce na Prezydenta USA w Nowym Jorku w trakcie pierwszego majowego weekendu. O ile jeszcze w poprzednich miesiącach dało się tłumaczyć to jakimiś wymówkami, o tyle bieżąca sytuacja wskazuje, że Clinton ma coś do ukrycia.

.@HillaryClinton will be honored Friday with the Radcliffe Medal during @Harvard's grad week. Organizers say Clinton was chosen because she’s a ‘‘champion for human rights,’’ a ‘‘skilled legislator,’’ and ‘‘an advocate of American leadership’’ on the world stage. @RadInstitute pic.twitter.com/3jdOmErX0H

— Hillary In Pictures (@HillaryPix) May 25, 2018