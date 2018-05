Trump ostro o członkach gangu z Salwadoru. Za te słowa lewacy nazwali go rasistą

Lewicowe ugrupowanie Poverty Law Center powiązane z miliarderem George’em Sorosem uważa, że prezydent Trump przejawia rasizm i odczłowiecza członków gangu MS-13 opisując ich jako zwierzęta”.

W ubiegłym tygodniu, podczas dyskusji przy okrągłym stole na temat miast sanktuariów, Trump opisał członków gangu MS-13 z Salwadoru jako ‚zwierzęta’, nawiązując do ich zbrodniczej historii pełnej tortur, egzekucji i gwałtów na Amerykanach.

Natychmiast po wystąpieniu Trumpa media i demokraci stanęli na obronę członków gangu. Najgłośniej broniła ich Nancy Pelosi twierdząc, że Trump musi zdać sobie sprawę, iż każda osoba ma w sobie „iskrę boskości”.

Podobnego zdania jest SPLC twierdząc, że atak Trumpa na gang jest „rasistowski” i „odczłowieczający”. Tego rodzaju retoryka jest nieakceptowalna przez nikogo – napisała organizacja na Twitterze

SPLC jest związana z Soros’s Open Society Foundation poprzez personel i fundusze. Grupa opowiada się za otwartymi granicami i masową imigracją.

Ostatnio członek gangu z MS-13, nazywany ‚zwierzęciem’, został skazany na 40 lat więzienia po brutalnym zamordowaniu 15-letniego chłopca w East Boston w ramach jego wtajemniczenia w gang.

Raport Breitbart News ujawnił, że niemal 65 członków gangu otrzymało specjalny status młodocianego imigranta, który działa jako program quasi-amnestyjny dla młodych nielegalnych cudzoziemców przekraczających południową granicę.

It is unacceptable for such racist, dehumanizing language to now be repeated 10 times on the White House website in a document that speaks for America. pic.twitter.com/U5yfT33BX6

— Southern Poverty Law Center (@splcenter) May 21, 2018