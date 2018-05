United Fascist Kingdom: Dziennikarz trafił do więzienia za relacjonowanie procesu muzułmańskich gwałcicieli. Brytyjskie media nie mogą o tym pisać!

Brytyjska policja aresztowała założyciela i byłego działacza English Defence League, Tommy’ego Robinsona, przed sądem w Leeds, gdzie filmował proces gangu muzułmańskich gwałcicieli dla kanadyjskiego portalu „The Rebel Media”.

Robinson został zatrzymany pod zarzutem ‚zakłócania spokoju’. Jak donosi The Sun, na media w kraju wywierano naciski, by usunęły informacje o jego zatrzymaniu. The Sun to jedyna gazeta, na której stronach nadal można znaleźć informacje opisujące zajście w Leeds.

Na opublikowanym nagraniu widać jak funkcjonariusze prowadzą Robinsona do wozu policyjnego.

Zatrzymują mnie za zakłócanie pokoju. Wszyscy to widzieliście. Czy ktoś może załatwić mi prawnika? – pyta Robinson zebranych wokół zainteresowanych przechodniów. Następnie zwraca się do fukncjonariuszy:

Ja podżegam ludzi? Do czego ich podżegam? To jest wolność słowa. Nie możecie tak robić. Nie wolno wam. Nic nie zrobiłem.

Pojawiły się informacje, że Robinson został skazany na 13 miesięcy więzienia w trybie przyspieszonym. Rewelacji tych nie da się jednak zweryfikować, ponieważ został wydany nakaz sądowy o wstrzymaniu informacji (gag order) i wszystkie media usunęły artykuły na ten temat ze swoich stron internetowych.

Sprawa wywołała burzę w sieci i poważną dyskusję na temat wolności słowa i przekonań w Wielkiej Brytanii. Sprawa przykuła również uwagę polityków. Na Twitterze wypowiedzieli się m.in. lider holenderskiej Partii na rzecz Wolności, Geert Wilders oraz poseł Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), Gerard Batten.

Zatrzymany pod zarzutem zakłócania pokoju bo informował o procesie islamskiego gangu gwałcicieli? Gdzie my jesteśmy? W Arabii Saudyjskiej? Czy Wielka Brytania stała się państwem policyjnym? Opamiętaj się Wielka Brytanio! – napisał Wilders.

Arrested for “breaching the peace” while reporting on a Islamic grooming gang trial? Is this Saudi-Arabia? Has the United Kingdom become a police state? Jail = a death sentence for Tommy Robinson. Come to your senses United Kingdom!#TommyRobinson https://t.co/uEcRNidvHy — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 25, 2018