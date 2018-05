W odmętach lewackiego szaleństwa! Wielebny: „Książęcy ślub dowodem, że supremacja białej rasy dobiega końca”

Wielebny Al Sharpton stwierdził, że małżeństwo białego księcia Harrego z Meghan Markle, która pochodzi z mieszanego małżeństwa, jest wyrazem, że „supremacja białej rasy dobiega końca”. Aktorka, która wyszła za mąż za księcia ma czarną mamę i białego ojca.

Wielebny wypowiedział się podczas cotygodniowego „National Action Network” w Harlemie w weekend, w który odbywał się książęcy ślub. Małe dziewczynki w Walii mówią teraz, że chcą być takie jak Meghan Markle. Na całym świecie następuje zmiana i supremacja białej rasy dobiega końca – mówi Sharpton.

Następnie wielebny stwierdził, że obecnie wiele młodych dziewczyn spogląda na czarne kobiety odnoszące sukcesy. Małe, białe dziewczynki z Arkansas mówią, że chcą być takie mądre jak Michelle Obama – twierdzi Sharpton.

Jego zdaniem, fakt że dwie przywoływane przez niego dziewczynki z Arkansas chcą się ubierać tak, jak Michelle Obama jest oznaką, że „biała supremacja dobiega końca”. Co więcej w takich sytuacjach biali rodzice mają mówić, że „muszą coś z tym zrobić”.

No i jak na każdego dobrego „postępowca” w Ameryce przystało, wielebny musiał oczywiście odwołać się do Prezydenta USA. Donald Trump miał kierować swoją ofertę do właśnie takich, zaniepokojonych rodziców, i to dzięki nim wygrał.

Al Sharpton, który sam określa siebie jako działacza na rzecz praw obywatelskich, stwierdził również, że „biali suprematyści tracą rozum”, widząc to, jak czarni ciągle poprawiają swoje życie w Ameryce.

Oni tracą rozum, ponieważ świat, który znali i w którym dominowali, odchodzi do przeszłości – twierdzi wielebny. Jego zdaniem był to świat, w którym biali decydowali o tym co jest piękne, mądre etc.

Źródło: breitbart/nczas