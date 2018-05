Zobaczcie prawdziwego przywódcę. Niezwykła uroczystość zakończenia studiów przez amerykańskich marynarzy [VIDEO]

Blisko 1200 marynarzy świętowało ukończenie studiów na Amerykańskiej Akademii Marynarki Wojennej. Na uroczystości obecny był prezydent Trump i to on sprawił, że wydarzenie było niezwykłe.

Amerykańscy prezydenci tradycyjnie podkreślają swe przywiązanie i szacunek dla żołnierzy, policjantów, strażaków i wszystkich służb, które działają z narażeniem życia. Wyjątkiem był Obama.

Zobacz też: Teraz to już pewne! Hillary Clinton w fatalnym stanie. Najnowsze zdjęcia to potwierdzają [FOTO]

Donald Trump przywraca im poczucie godności i robi to w jedyny w swoim rodzaju sposób. Prezydent nie tylko przemawiał do absolwentów Akademii w Annapolis w Maryland, ale też osobiście pogratulował każdemu z nich bez wyjątku.

Przez półtorej godziny uścisnął rękę każdemu z 1191 marynarzy. Wśród nich były też 303 kobiety, co jest największą liczbą absolwentek w historii Akademii.

Awesome video of Pres. Trump shaking hands of Naval Academy graduates for 90 minutes. Here’s every single one in under a minute. pic.twitter.com/HGkrH7f3bV

— Josh Caplan (@joshdcaplan) May 25, 2018