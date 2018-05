Feministki przyszły protestować przeciwko Korwin-Mikkemu w Londynie. Pierwsze relacje z wiecu w Hyde Parku [VIDEO]

W niedzielę w londyńskim Hyde Parku na wiecu wsparcia dla uwięzionego za informowanie o muzułmańskim gangu gwałcicieli Tommyego Robinsona, wystąpił Janusz Korwin-Mikke.

Niestety policja nie pozwoliła organizatorom na używanie nagłośnienia w związku z tym relacja na żywo się nie odbyła – bez dźwięku organizatorzy nie widzieli sensu.

Pojawiły się jednak pierwsze relacje. Nie słychać na nich co prawda wystąpienia JKM, ale za to możemy zobaczyć co działo się wokoło.

Tradycyjnie obecność Janusza Korwin-Mikkego przyciągnęła do parku feministki. Dwie Polki, lewaczki. Na białych kartkach napisały sobie „Klauny do cyrku!” i coś tam jeszcze o nacjonalistach.

Dziamgały coś o równouprawnieniu i dyskryminacji, ale na nikt praktycznie ich nie słuchał. Ostatecznie pokłóciły się z brytyjskimi uczestnikami wiecu.

Organizatorzy zapowiedzieli, że niebawem opublikują nagrania z wiecu, o czym niezwłocznie państwa poinformujemy.