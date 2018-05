„Jestem pierwszą kobietą w Polsce, która lata na samolotach bojowych. Nazywają mnie ‚czarownicą’.” NATO wyróżniło Polkę

Jestem pierwszą kobietą w Polsce, która lata na samolotach bojowych – słyszymy na początku klipu. To porucznik Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz, która wystąpiła w filmie promocyjnym NATO pt. „We Are NATO”.

Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz jest absolwentką Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Obecnie służy w polskich Siłach Powietrznych w charakterze porucznika i 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Jest pierwszą Polką, która dzierży ster samolotu bojowego.

W lutym bieżącego roku otrzymała tytuł Pilota Roku.

Tomiak-Siemieniewicz może pochwalić się również sukcesami zawodowymi o charakterze międzynarodowym bowiem należy do składu NATOQuick Reaction Alert.

Sojusz wyróżnił polską pilotkę myśliwca MIG-29 robiąc z niej bohaterkę najnowszego klipu promocyjnego działań NATO, który niedawno pojawił się na serwisie YouTube.

Nazywają mnie „witch”, ale nie jestem aż taka zła – mówi żartobliwie.

Kiedy zakładam hełm i idę do samolotu, to wiem, że nie będę miała taryfy ulgowej. Ten samolot po prostu nie wybacza błędów, czy to kobiecie, czy mężczyźnie. Wszyscy jesteśmy pilotami – podkreśla.