Matka pójdzie do więzienia za zmuszenie córki do zawarcia małżeństwa w Pakistanie. To przełomowy wyrok w Wielkiej Brytanii

Matka 17 latki została uznana za winną wywiezienia córki do Pakistanu by ta zawarła związek małżeński wbrew swojej woli. Kobieta została skazana w środę na cztery i pół roku więzienia przez brytyjski sąd. Wyrok skazujący uchodzi za przełomowy.

Nastolatka, której tożsamość jest chroniona została zabrana do Pakistanu przez matkę pod pretekstem wakacji. Na miejscu okazało się, że ma poślubić swojego młodszego krewnego.

Sąd usłyszał, że dziewczyna zawarła „kontrakt małżeński” z mężczyzną przed laty w Pakistanie i zaszła w ciążę w wieku 13 lat. Po powrocie do Wielkiej Brytanii ofiara miała aborcję mimo zastrzeżeń lekarza co do wykonania zabiegu.

Matka dziewczyny, która ma jeszcze trójkę innych dzieci, została skazana we wtorek w Birmingham Crown Court.

Wybitna pakistańska działaczka i pisarka, Bina Shah, powiedziała, że ​​problem przymusowych małżeństw jest kulturowo osadzony w Pakistanie, a małżeństwo postrzegane jest jako transakcyjne. Dziewczęta często uważane za towary.

Jest to poważny problem w Pakistanie. Mamy problem małżeństw dzieci, ale także przymusowych małżeństw, które, biorąc pod uwagę, że większość małżeństw w Pakistanie jest aranżowana, są szeroko rozpowszechnione – mówi.

We wrześniu 2005 roku w Wielkiej Brytanii utworzono specjalną jednostkę ds. małżeństwa przymusowego, utworzoną wspólnie z zespołem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W zeszłym roku władze brytyjskie interweniowały w niemal 1200 przypadkach wymuszonych małżeństw. Według raportu rządu brytyjskiego statystyki nadal nie są w stanie odzwierciedlić pełnej skali nadużyć.

Szacuje się, że w samym 2016 roku, 15,4 mln ludzi na całym świecie zostało uwikłanych w przymusowe małżeństwa. W 2015 i 2016 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucje wzywające do zniesienia przymusowego małżeństwa oraz uznania małżeństw dzieci za pogwałcenie praw człowieka.