Mieszkańcy Jamajki chcą przywrócić rządy Brytyjczyków! 60 procent tęskni za kolonializmem

56 lat po uzyskaniu niepodległości, mieszkańcy Jamajki zdecydowali, że ich kraj byłby lepiej rządzony…z Londynu.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez największą gazetę ‚Gleaner’, aż 60 procent ankietowanych wyraża nostalgię za czasami, kiedy kraj był największą brytyjską kolonią karaibską. Tylko 17 procent było zdania, iż przestępczość i ubóstwo zwiększą się pod rządami brytyjskimi.

Sentyment ten jest szczególnie zadziwiający biorąc pod uwagę fakt, że pokolenia przywódców jamajskich od lat przedstawiały Brytyjczyków jako ciemiężycieli, którzy niewolili i wyzyskiwali Karaiby.

Nagłówek gazety głosił „Give Us The Queen!”. Choć królowa Elżbieta II nadal jest głową państwa to sondaż pokazał, jak bardzo ludzie są rozczarowani nowymi rządami, które charakteryzuje m.in brutalna działalność gangów i korupcja wśród polityków. Od ponad pokolenia wzrost gospodarczy wynosi tam średnio 2 procent rocznie, a wskaźnik zabójstw należy do najwyższych na świecie.

Gazeta podkreśliła również „skrzypiący” system sądowniczy Jamajki, „niejednolite” prawo i porządek, „obojętny” system edukacji i powszechne społeczne postrzeganie „przytłaczającej” korupcji.

Badanie ponad 1000 Jamajczyków jest kłopotliwe dla premiera Bruce’a Goldinga. Pragnie w przyszłym roku obchodzić 50. rocznicę niepodległości, usuwając królową jako głowę państwa i czyniąc wyspę republiką.

