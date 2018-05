Tego rząd się nie spodziewał. Tysiące ludzi na ulicach Londynu po szokującym wyroku. Działacz narodowy skazany na więzienie za relacjonowanie procesu gangu gwałcicieli [VIDEO]

Już drugi dzień tysiące ludzi w Londynie protestuje przeciwko skazaniu na więzienie Tommy Robinsona za relacjonowanie procesu członków muzułmańskiego gangu. Bandyci przez całe lata gwałcili i zmuszali do prostytucji dziewczynki i nastolatki. Za mówienie o tym Robinson dostał 13 miesięcy więzienia. Jak w stalinowskim Związku Radzieckim – od aresztowania do skazania w trybie doraźnym upłynęła doba.

Robinson pojawił się w piątek przed sądem w Leeds gdzie odbywał się proces gangu gwałcicieli, którzy na ogromną skalę wykorzystywali dziewczynki i nastolatki.

Robinson, który jest działaczem antyimigracyjnym chciał relacjonować rozprawę.

The UK can arrest Tommy Robinson but they can never hide the truth.

Thousands of British children are victims of Muslim Grooming gangs. pic.twitter.com/riBKdaz8Zp

— Voice of Europe (@V_of_Europe) May 26, 2018