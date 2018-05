Węgry mocno uderzają w Ukrainę: „Stała się zagrożeniem dla sąsiadów”

Rząd Węgier nie ustaje w wywieraniu presji na Ukrainę w celu obrony praw kresowych Węgrów.

Rząd Węgier wysłał do sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga oraz do wszystkich krajów członkowskich NATO memorandum wzywające sojusz do weryfikacji polityki wobec Ukrainy – poinformowała w piątek ‚Ukraińska Prawda’.

Ukraińscy dziennikarze otrzymali potwierdzenie o domniemanym dokumencie w kwaterze głównej NATO. Doniesienia zostały także potwierdzone na oficjalnej stronie węgierskiego rządu.

Memorandum zatytułowane jest: „Memorandum: inicjatywa stworzenia nowej polityki NATO wobec Ukrainy”. Został on przyjęty 18 maja bieżącego roku na pierwszym posiedzeniu węgierskiego rządu tuż po wyborach parlamentarnych.

Zdaniem Ukraińskiej Prawdy, której udało się dotrzeć do treści dokumentu, jest on pełny ostrej krytyki wymierzonej w Ukrainę. Rząd Orbana nie pozostawia złudzeń i podkreśla dobitnie, że „reformy na Ukrainie zakończyły się fiaskiem”.

Ukraińskie państwo osłabło do tego stopnia, że nie jest ono zdolne do wykonywania swoich podstawowych zobowiązań, w tym zapewnienia rządów prawa i sprawnego zarządzania w sferze ekonomicznej, socjalnej i politycznej – czytamy w memorandum.

W dokumencie podkreślono kwestię nieustannych ataków na prawa mniejszości narodowych, w tym także ukraińskiej ustawy o oświacie, która uderza w ponadpodstawowemu szkolnictwo mniejszości narodowych (także zakarpackich Węgrów).

Pomimo obietnic ukraiński rząd niezwłocznie przystąpił do wdrażania dyskryminujących regulacji,

Rząd Węgier podkreślił, że do opisanej sytuacji doszło na Ukrainie ‚pomimo bezprecedensowego stopnia politycznego wsparcia i pomocy finansowej z zagranicy’. Zasugerowano również, iż Ukraina zaczyna stanowić zagrożenie dla sąsiadów w regionie.

Państwo, które już jest słabe, staje się coraz bardziej wrażliwe na wpływy zewnętrzne i wewnętrzne. Doszło do tego, że Ukraina stała się wyzwaniem dla bezpieczeństwa swoich sąsiadów, w tym dla Węgier.

Zdanie rządu węgierskiego, NATO powinno zweryfikować swój stosunek do Ukrainy.

W celu zachowania stabilności w regionie na wschodnich rubieżach aliansu NATO powinno dostosować swoją politykę odnośnie Ukrainy do nowych okoliczności – cytuje dokument Ukraińska Prawda.