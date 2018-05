Kolejna awantura w TVP Info! Ikonowicz o Rydzyku: „Niech tłusty się pofatyguje na kolanach”

Na antenie TVP znów doszło do awantury. Tym razem wszczął ją Piotr Ikonowicz, który zaatakował polski Kościół. Oberwało się również Lechowi Wałęsie i Tadeuszowi Rydzykowi. Rozmowa dotyczyła osób niepełnosprawnych.

Kościół w Polsce jest barbarzyński i dąży do dóbr materialnych – mówił w studiu Piotr Ikonowicz. Lewicowy działacz zaatakował również Tadeusza Rydzyka.

Niech tłusty się pofatyguje na kolanach – stwierdził. Jego zdaniem ojciec dyrektor powinien wesprzeć osoby niepełnosprawne.

W studiu obecny był również polityk PiS Karol Karski. W czasie dyskusji stwierdził: Przypomniałem sobie te 100 mln zł, które Wałęsa obiecał w czasie wyborów. Wspiera kogokolwiek w jakiejkolwiek akcji, a sam nie potrafił wywiązać się ze swoich obietnic .

Eurodeputowany bronił również rządu: Odruchem serca natychmiast, to co mogliśmy, daliśmy. To skok jakościowy w porównaniu do tego, co było .

Tematem rozmowy był los osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że wczoraj, po 40 dniach protestów zdecydowano o zawieszeniu okupacji Sejmu.

