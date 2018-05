Na kogo zagłosowaliby Polscy kibice? Najnowszy SONDAŻ. Do Sejmu weszłyby cztery partie

Na kogo zagłosowaliby Polscy kibice, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę? Wyniki badania pokazują, że w Sejmie znalazłyby się tylko cztery partie, dwie z obecnego składu parlamentu i dwie opozycji pozaparlamentarnej.

Patrząc na wyniki badania, można zauważyć, że środowisko kibicowskie jest podzielone, głównie pomiędzy cztery główne siły polityczne. Najwyższym poparciem cieszy się w tej grupie Kukiz’15 – 30,4 procent.

Na kolejnym miejscu Ruch Narodowy z poparciem ponad 21 procent. Z kolei podium zamyka rządząca obecnie partia Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować niecałe 21 procent badanych.

Do Sejmu w takim układzie dostałaby się jeszcze partia Wolność. Na ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego chce głosować 16 procent przedstawicieli środowiska kibicowskiego.

Pozostałe partie nie przekroczyły 5 procentowego progu wyborczego. Najbliżej była Platforma Obywatelska – 3,6 procent. Wyniki poniżej 1 procenta zanotowały uwzględnione w badaniu: KNP, Razem, PSL, Nowoczesna, SLD, Prawica RP, UED.

Te partie łączy nie tylko wspólny ideologiczny przeciwnik jakim jest proeuropejska lewica. Ich cechą wspólną jest również posiadanie charyzmatycznych, jednoznacznych przywódców – komentuje jeden z autorów badania.

Jak dodaje: Co ciekawe to nie Jarosław Kaczyński jest numerem jeden, a Paweł Kukiz co dowodzi temu, że środowiska kibicowskie nie chcą stać się częścią elit rządzących, nie utożsamiają się z nimi.

Sondaż zrealizowano w dniach 20 -22 maja 2018 roku na próbie 1292 kibiców piłkarskich metodą ankiety internetowej.

Źródło: wmeritum.pl