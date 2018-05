Policjant wpadł w furię i okładał młodą kobietę pięściami [VIDEO]

Film pokazujący jak policjant uderza pięścią 20-letnią kobietę spędzającą popołudnie na plaży w Wildwood w New Jersey, wywołuje dreszcze. Reakcja mundurowego oburzyła internautów.

Jak podaje Fox News cała ta brutalna sytuacja zaczęła się od głupiego komentarza młodej kobiety. Emily Weinman z Filadelfii odpoczywała na plaży z córką i narzeczonym, gdy patrol policji przyszedł sprawdzić, czy jako nieletnia nie pije alkoholu.

Młoda kobieta lekceważąco miała spytać się stróżów prawa: „Czy nie macie nic lepszego do roboty?”

To właśnie ten komentarz miał tak rozzłościł policjanta. Funkcjonariusz podszedł do kobiety i poprosił ją by 20-latka się przedstawiła. Gdy kobieta odmówiła oficer wpadł w furię.

-„Powiedział, że mnie aresztuje. Zaczął się do mnie zbliżać, żeby założyć mi kajdanki. Chcąc tego uniknąć, cofnęłam się i potknęłam. Uderzyłam głową o ziemię, byłam zamroczona. Chciałam go od siebie odepchnąć” – tak pobita kobieta relacjonowała zdarzenia na swoim facebooku.

Amerykanka dodała, że policjant zadał jej pierwszy cios. Chwilę później założył jej dźwignię i powalił na ziemię. Post z jej relacją został ukryty. Jednak sprawę obszernie opisuje stacja Fox News.

To szokujące zdarzenie nagrał jeden z gapiów. W ten sposób filmik trafił do sieci. A później do szefa policji w Wildwood, Roberta Regalbuto.

Policja w oficjalnym oświadczeniu napisała tak:

-„Kobieta jest oskarżana o atak na policjanta i nielegalne posiadanie alkoholu. Oficerowie, którzy mieli przekroczyć uprawnienia i na oczach tłumu gapiów obezwładnić 20-latkę, zostali przeniesieni do obowiązków administracyjnych.

Nie będą pełnić służby do czasu, aż sprawa zostanie wyjaśniona” – brzmi oświadczenie policji.

Poniżej nagranie.

I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G — Lexy (@HewittLexy) 26 maja 2018

