Włosi ruszą na Rzym. Padło wezwanie do pełnej mobilizacji i usunięcia lewicowego prezydenta

Lider antysystemowego włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio wezwał zwolenników swego ugrupowania do „mobilizacji” i przybycia do Rzymu na wielką manifestację w sobotę, w Święto Republiki, by zaprotestować przeciw rozwojowi wydarzeń politycznych w kraju. Lewicowy prezydent zablokował utworzenie rządu prawicowej Ligii i Ruchu Pięciu Gwiazd.

Apel ten Di Maio wystosował w poniedziałek, czyli dzień po tym, gdy fiaskiem zakończyła się próba utworzenia rządu przez jego ruch i prawicową Ligę, bo z misji jego powołania zrezygnował desygnowany na premiera Giuseppe Conte.

Rząd nie powstał, bo prezydent Sergio Mattarella nie zgodził się na mianowanie ministrem finansów Paolo Savony, krytyka strefy euro. Di Maio opowiedział się za postawieniem szefa państwa w „stan oskarżenia”, czyli uruchomieniem procedury impeachmentu.

ZOBACZ TEŻ: Nie będzie antyunijnego rządu we Włoszech. Prezydent – lewak stanął na drodze do porozumienia. Decyzja w sprawie wyborów w najbliższych godzinach

Mattarella powierzył misję sformowania tymczasowego rządu technicznego, pracującego do przyspieszonych wyborów, znanemu ekonomiście Carlo Cottarellemu.

Kilka godzin po tej decyzji Di Maio oświadczył: „Wzywam obywateli do mobilizacji, niech wasz głos zostanie usłyszany. Ważne, żebyście zaczęli już teraz”.

Polityczny przywódca ruchu zapowiedział organizację „pokojowych, symbolicznych” manifestacji. Zaapelował do swych zwolenników, by wywieszali w oknach włoskie flagi.

„Zachęcam wszystkich, by 2 czerwca przybyli do Rzymu na wielką manifestację” – dodał Di Maio w apelu na portalu społecznościowym. Sobota będzie w Wiecznym Mieście dniem obchodów Święta Republiki, upamiętniającego jej ustanowienie w wyniku referendum w 1946 roku. (PAP)