Wszędzie dobrze, ale w Ziemi Obiecanej najlepiej. Miliarder z Rosji został obywatelem Izraela

Roman Abramowicz, rosyjski biznesmen-miliarder i właściciel drużyny piłkarskiej Chelsea FC, wyemigrował w poniedziałek do Izraela, dowiedział się The Jerusalem Post. Bogacz miał już odebrać izraelski paszport.

Jak podają izraelskie media Abramowicz wylądował na lotnisku Ben-Gurion w poniedziałek rano, spotkał się z urzędnikami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i otrzymał dowód osobisty Izraela.

Decyzja Abramowicza o wyemigrowaniu do Izraela pojawiła się po fali doniesień brytyjskiej prasy, że jego wiza w Wielkiej Brytanii wygasła, co skłoniło go do przeniesienia się do Izraela.

Jednak źródła bliskie Abramowiczowi odrzuciły te informacje i powiedziały brytyjskim mediom, że od dawna planuje zrobić aliję, i w końcu spełnił swoje marzenie w poniedziałek.

„On jest bardzo zaangażowana w życie Izraela” – powiedziały źródła zbliżone do jego otoczenia.

„Ma tam rodzinne więzi, zainwestował w biznes i rozdawał wiele darowizn na cele dobroczynne i przez jakiś czas zastanawiał się by jeszcze bardziej związać się z tym krajem.”

„Nie odmówiono mu wizy i nie anulowano jej” – powiedziało jedno ze źródeł. „Nie było formalnego działania. Jedyną rzeczą, która się wydarzyła, jest to, że wiza została opóźniona”

Roman Abramovich, żydowski miliarder pochodzący z Rosji, buduje okazałą rezydencję w dzielnicy Neve Tzedek w Tel Awiwie. Według Forbesa, Abramowicz w wieku 51 lat posiada majątek 9,1 miliarda dolarów i jest 139. najbogatszą osobą na świecie i 12. najbogatszym Rosjaninem w 2017 roku.

W 2003 roku przejął Chelsea FC i od tamtej pory odniósł wiele sukcesów, w tym zwycięstwo w 2012 roku w Lidze Mistrzów.

Przez lata był częstym gościem w Izraelu i filantropem w sprawach związanych z Izraelem i żydowskimi społecznościami w całej Rosji. Niedawno otrzymał specjalną nagrodę od Federacji Wspólnot Żydowskich Rosji za swój wkład w wysokości ponad 500 milionów dolarów w ciągu ostatnich 20 lat na rzecz żydowskich spraw w Izraelu i Rosji.

Wśród znanych darowizn, które Abramowicz zrobił w Izraelu, najbardziej komentowano przeznaczenie około 60 milionów dolarów na różne zaawansowane przedsięwzięcia medyczne w Sheba Medical Center, w tym utworzenie nowego ośrodka medycyny nuklearnej.

W ostatnich miesiącach klub miliardera Chelsea Londyn prowadziła kampanię „Powiedz nie antysemityzmowi”.

Według nowego obywatela Izraela ta akcja miała podniesienie świadomość ludzi, jakie cierpienia odniósł naród żydowski podczas II Wojny Światowej.

